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    Ankara'da camını kırıp çaldıkları aracı bırakıp kaçtılar

    Kimliği belirsiz 3 kişi, Onur Demir’e ait park halindeki otomobilin camlarını kırıp tekmeledi. Kırık camdan içeri giren şahıslar, 1 metre götürdükleri aracı bırakıp kaçtı.
    • 17.04.2022 - 16:03
    • Güncelleme : 17.04.2022 - 16:50
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    Ankara'da camını kırıp çaldıkları aracı bırakıp kaçtılar

    Ankara’nın Altındağ ilçesine bağlı Karapürçek Mahallesi'nde, kimliği belirsiz 3 kişi, emlak ve otomobil alım satımıyla uğraşan Onur Demir'e (24) ait park halindeki otomobili çalmaya çalışırken, kapıların kapalı olduğunu fark etti.

    Şüpheliler, camları kırmak için tekmelemeye başladı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, şüphelilerden birinin cama tekme atmak isterken arkadaşına vurarak yere düşmesine neden olduğu görüldü.

    DHA’nın haberine göre, uzun uğraşlar sonucu aracın camını kırıp giren 3 arkadaştan 2'si, otomobili çalıştırıp 1 metre ileriye götürdü. Daha sonra aracı aynı yere bırakan 2 kişi, diğer arkadaşlarının peşinden gidip bölgeden uzaklaştı.

    Sabah saatlerinde iş yerine gelen Onur Demir, aracının camının kırıldığını fark etti. Kamera görüntülerini izleyen Demir, polis ekiplerine durumu bildirdi.

    “Gülsem mi ağlasam mı bilemedim”

    Onur Demir, olaya yönelik yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    “Gece saat 01.00 sıralarında 3 arkadaş geliyor, aracın camlarını tekmeliyorlar ve bir şekilde camı kırıp içine giriyorlar. Arabayı çalıştırıyorlar. Stop ettirip arabadan inip arkalarına bakmadan gidiyorlar. Kamera kayıtlarını açtım, izledim. Bir baktım gülsem mi ağlasam mı bilemedim. Sevineyim mi üzüleyim mi, bilmiyorum. Arabayı çalıştırıyorlar ama inip geri gidiyorlar.

    Ankara'da camını kırıp çaldıkları aracı bırakıp kaçtılar ViDEO

    Ankara da camını kırıp çaldıkları aracı bırakıp kaçtılar #1

    “Amaçları eğlenme mi yoksa arabayı alıp satmak mıydı çıkaramadım”

    Camı, kapı kulplarını kırmışlar. Arabayı tekmelemişler. Cam önemli değil. Arabayı çalsalar, birine vursalar bizim başımızı ağrıtır. Ama buraya düşüp gülüyorlar kendi kendilerine. Amaçları eğlenme mi yoksa arabayı alıp satmak mıydı çıkaramadım. Şikayetçi olduk.”

    Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Ankara da camını kırıp çaldıkları aracı bırakıp kaçtılar #2

    Ankara da camını kırıp çaldıkları aracı bırakıp kaçtılar #3

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    Ankara da camını kırıp çaldıkları aracı bırakıp kaçtılar #5


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