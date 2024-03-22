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Ankara'da çocuklarında af diledi: Yarım saat sonra hayatını kaybetti

Ankara'da çocuklarında af diledi: Yarım saat sonra hayatını kaybetti Karşıdan karşıya geçmek istediği sırada belediye otobüsü çarpan şahıs, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybederken, şahsın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.