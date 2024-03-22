Ankara'da trafik kazası can aldı...
Dün akşam saatlerinde Kızılay Meydanı'nda Ankara’nın yerel sanatçılarından Metin Çelik, araçların geçişi esnasında caddenin karşısına doğru yürümeye başladı.
Otobüs çarptı
Bu sırada seyir halinde olan belediye otobüsü Çelik'e çarptı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybetti
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Metin Çelik'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
"Beni evlatlarımdan başkası affetmesin"
Otobüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden Metin Çelik’in ölümünden yarım saat önce sosyal medya hesabındaki paylaşımları dikkat çekti.
Çelik paylaşımında, “Sessizliği güçsüz sananlar", "Oysaki ben biriktirip konuşma taraftarıyım", "Bugün oğlumun aldığı elbiseleri giyindim", "Can oğlum, aşk oğlum, bal oğlum, ölürüm sana", "Kimseye dargın değilim 1 kişi hariç", "Beni evlatlarımdan başkası affetmesin, ihtiyacım yok çünkü” ifadelerine yer verdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, Çelik'in hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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