Ankara'da çöpte atılmış bebek cesedi bulundu

DHA
Ankara'nın Sincan ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı.
Yenikent Zir Vadisi mevkiindeki çöp depolama alanında saat 02.30 sıralarında çöpleri ayrıştıran görevliler, yerde harekesiz yatan erkek bebekle karşılaştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Soruşturma başlatıldı
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yeni doğan bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısı eşliğinde jandarmanın yaptığı incelemenin ardından bebeğin cesedi, Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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