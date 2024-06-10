Ankara'da düğün konvoyundaki araç trafiği birbirine kattı Ankara'da düğün konvoyunda patinaj yapan bir otomobil trafiği birbirine katarken vatandaşların tepkisine neden oldu.

İHA

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Fatih Caddesi'nde düğün konvoyundaki bir otomobil patinaj yaparak yol ortasında durdu.

Kentin en işlek caddesi üzerinde bölgenin en kalabalık olduğu zamanda trafiği kesen ve araç lastiğini yakarak çevreyi dumana boğan sürücünün bu hareketi vatandaşların tepkisine neden oldu.

Arıza yaptı

Arıza yaparak yol ortasında kalan otomobilin olay yerine çağrılan çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)