Ankara'da düğün konvoyundaki araç trafiği birbirine kattı

İHA
Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Fatih Caddesi'nde düğün konvoyundaki bir otomobil patinaj yaparak yol ortasında durdu.
Kentin en işlek caddesi üzerinde bölgenin en kalabalık olduğu zamanda trafiği kesen ve araç lastiğini yakarak çevreyi dumana boğan sürücünün bu hareketi vatandaşların tepkisine neden oldu.
Arıza yaptı
Arıza yaparak yol ortasında kalan otomobilin olay yerine çağrılan çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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