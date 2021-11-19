Euro
12.52
-0.35%
Dolar
11.0718
0.32%
Altın
663.52
0.46%
Borsa
1.739
0.12%
Bitcoin
640.000
-2.19%
BTXN Coin
21.35
2.44%
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Ankara'da FETÖ'den ihraç eski binbaşılar, mahrem imam evinde yakalandı

    Yakalama kararı bulunan mahrem imam Mehmet S.'nin evinde arama yapılırken gelen FETÖ'den ihraç eski binbaşılar Ali A. ve Sencer G., polisi görünce hacamat yaptırmak için geldiğini söyledi.
    • DHA
    • 19.11.2021 - 17:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da FETÖ'den ihraç eski binbaşılar, mahrem imam evinde yakalandı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

    Bu kapsamda hakkında yakalama kararı çıkartılan Mehmet S.'nin evine 3 Kasım'da operasyon düzenlendi.

    Mahrem imam olduğu öne sürülen Mehmet S., evde bulunamadı. Polis içeride arama yaparken dairenin zili çaldı.

    HACAMAT YAPTIRMAK İÇİN GELDİKLERİNİ SÖYLEDİLER

    Kapıyı açan polisleri karşısında gören 2 kişinin, FETÖ soruşturması kapsamında daha önce görevden ihraç edilen eski binbaşılar Ali A. ile Sencer G. olduğu belirlendi. Polise, sağlık sorunları yaşadıkları için eve hacamat yaptırmak için geldiklerini söyleyen şüpheliler gözaltına alındı.

    SERBEST BIRAKILDILAR

    Biri hakkında daha önce FETÖ’den işlem yapıldığı belirlenen 2 binbaşı emniyetteki işlemlerinin adından Ankara Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık sorgularında FETÖ üyesi olmadıklarını iddia eden şüpheliler, tutuklanmaları istemiyle çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    GÖRÜNTÜLERİ DOSYAYA GİRDİ

    Öte yandan, savcılık dosyasına 2 binbaşının binaya girişleri ve evin zilini çalma anlarına ait görüntüler girdi. Görüntülerde şüpheliler binanın girişinde dairenin zilini çaldıktan sonra bir süre kapanını açılmasını bekliyor. Şüpheliler, bina kapısı açıldıktan sonra asansöre binerek, dairenin bulunduğu kata çıkıyor.

    Ankara da FETÖ den ihraç eski binbaşılar, mahrem imam evinde yakalandı #1

    Ankara da FETÖ den ihraç eski binbaşılar, mahrem imam evinde yakalandı #2

    Ankara da FETÖ den ihraç eski binbaşılar, mahrem imam evinde yakalandı #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir