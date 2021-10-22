Ankara'da filyasyon ekiplerinin iş yükü arttı

Vaka sayılarının artması ve aşı konusunda yaşanan tereddüt filyasyon ekiplerinin çalışmalarını artırdı. Ekipler gece-gündüz hastaların tedavilerini planlıyor ve temaslıları tespit etmeye çalışıyor.

Türkiye ve dünyada koronavirüs salgını kapsamında aşılama çalışmaları devam ediyor.

Koronavirüsün en güçlü silahı aşı olurken, Türkiye bu konuda en iyi ülkelerin başında geliyor.

Bazı vatandaşlar sorunsuz bir şekilde aşılarını yaptırırken bazıları ise aşı olmak istemiyor.

Özellikle genç nüfusunun bir kısmının bu konuda çelişkiye düşmesi, filyasyon ekibinin çalışmalarını artırdı.

Mesaileri artan ekipler hem koronalı hastaların tedavilerini planlıyor hem de gençleri aşı konusunda ikna etmeye çalışıyor.

Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 64 filyasyon ekibi, saat 09.00'dan 24.00'e kadar sahada çalışmalarını sürdürüyor.

"3 AY ÖNCE VAKA SAYISI DAHA AZDI"

Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Güner Çetinkol, 3 ay öncesine göre aşı olmakta tereddüt yaşayanlar nedeniyle mesailerinin arttığını söyledi. Çetinkol, "Çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Son dönemlerde bir artış meydana geldi. Bunun sebebi tedbirleri ihmal ettiğimizden ve bazı kesimlerde aşı karşıtlarının olmasından dolayı.

Özellikle genç nüfusta çok ciddi bir artış var. Bir kısım gençte aşı yaptırmaya karşı bir tavır var. Aşı yaptırma konusunda biraz daha rahat davranıyorlar. Ayrıca Delta varyantından dolayı günümüzde daha hızlı bir bulaş konusu olduğunu görüyoruz. 3 ay öncesinde daha az vaka vardı. Sayılarımız daha azdı.

Saha daha sakin ve rahattı. Şu an o döneme göre yüzde 40'lık bir artışımız mevcut yani o dönemde evlere gittiğinde filyasyon ekiplerimiz daha fazla ileri yaşta vatandaşımızı görürken bugün genç ve aşısızlarla karşılaşıyor" diye konuştu.

"AŞI YAPTIRMAYAN GENÇLER FAZLA"

1,5 yıldır filyasyon ekibinde görev alan diş hekimi Beril Onat ise şu anda daha çok genç hastaya gittiklerini belirterek, "İlk başladığımızda daha çok yaşlı hastalara gidiyorduk fakat şu anda yaşlı nüfusumuz aşılama olayını daha iyi yaptırdığı için bu hastalık durumu gençlere kaydı." dedi.

Filyason ekibinde yer alan ebe hemşire Ayşe Anayurdu, "3 ay önceye göre yoğunluğumuz daha da arttı. Hasta sayımız fazlasıyla çoğaldı. Bu çoğalmada özellikle aşısız gençlerin fazlalığını görüyoruz" diye konuştu.