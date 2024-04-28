Gazze'de 205 gündür kan durmuyor: Can kaybı 34 bin 454'e ulaştı İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 34 bin 454'e ulaşırken, bombardımanlarda yaralananların sayısı 77 bin 575'e yükseldi.

DHA

Gazze'de katliam devam ediyor...

İsrail ordusu 205 gündür hedef gözetmeksizin cami, okul, ve sivil yerleşim alanlarını bombalıyor.

ABD'nin desteğini arkasında hisseden İsrail, uluslararası uyarıları hiçe sayıyor.

Gazze açlık savaşı veriyor

İnsani yardımları kısıtlandığı Gazze'de insanlar bir yandan saldırılarla mücadele ederken, diğer yanda ise açlıkla savaşıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana saldırdığı Gazze'de hayatını kaybeden vatandaşlara ilişkin açıklama yaptı.

Can kaybı 34 bin 454'e ulaştı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada 7 aydır devam eden saldırılarda 34 bin 454 sivilin hayatını kaybettiğini, 77 bin 575 sivilin ise yaralandığını duyurdu.

Bakanlık, son 24 saatte 66 sivilin yaşamını yitirdiğini, 138 sivilin ise yaralandığını açıkladı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)