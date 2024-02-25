Ankara'da fırtınada uçan çatı işçiyi öldürdü! Patronun 'Eli cebinde yürüyor' savunması tepki çekti Fabrika işçisi genç adam, işten çıkıp evine gitmek için servise doğru yürüyorken, fabrikanın çatısından düşen parçaların altında kalarak ağır yaralandı ve 4 gün sonra hayatını kaybetti. Fabrikanın sahibini savunan avukat, genç adamın kendini korumadığını gerekçesi gösterdi. Hayatını kaybeden işçinin eşi ise bu savunmayı kabul etmiyor.

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DHA

Ankara'da geçen yıl 17 Mayıs'ta, fırtına nedeniyle, Pursaklar Sanayi Sitesi'nde Yavuz T.'nin sahibi olduğu elektrik ve ev cihazları üretimi yapılan iş yerinin bulunduğu binanın çatısı uçtu.

Cam balkon imalatı fabrika işçisi Mustafa Karaoğlu (24), fırtına nedeniyle çatıdan kopan parçaların altında kalarak hayatını kaybetti.

Karaoğlu'nun ölümüne ilişkin davada sanık iş yeri sahibi Yavuz T.'nin avukatı, Karaoğlu'nun yürürken sağ elinin cebinde olduğunu söyledi.

"Sağ eli cebinde olduğu için kendisini koruyamamıştır." diyen avukatın savunmasına vefat eden Karaoğlu'nun eşi Gizem Karaoğlu tepki gösterdi.

Karaoğlu, “Özür dilemek yerine eşimi suçlu çıkarıyorlar.” diyerek duruma itiraz etti.

İşten çıkmış evine gidiyordu

Mustafa Karaoğlu, işten çıkıp servise doğru yürürken çatıdan kopan kaplama parçalarının altında kaldı.

3 kişi son anda kurtuldu

Karaoğlu'nun arkasındaki 3 kişi de son anda kurtuldu. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Karaoğlu, 4 gün süren yaşam mücadelesinden sonra yoğun bakımda hayatını kaybetti.

Yaşananlar güvenlik kamerasında

Yaşananlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; işletmenin önünden yürüyen Karaoğlu'nun üzerine çatıdan kopan parçaların düşmesi ile yoldaki diğer kişilerin kaçtığı görülüyor.

Bina sahibine 6 yıla kadar hasip istemi

Karaoğlu'nun ölümü ile ilgili yürütülen soruşturma sonunda bina sahibi Yavuz T. hakkında Ankara 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yavuz T., "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılandığı davanın ilk duruşmasında savunma yaptı.

"Çatıyı yeniletmiştim"

Yavuz T., daha önce kiremitle kaplı olan çatıyı daha sağlam olması için kaplama malzemesi ile yenilettiğini, olaydan önce çatıyla ilgili bir şikayet almadığını, suçsuz olduğunu ve olayda bir sorumluluğu olmadığını ileri sürerek, beraatini talep etti.

Avukat, Mustafa Karaoğlu'nun sağ elinin cebinde olduğunu gerekçe gösterdi

Avukatı ise güvenlik kamerası kayıtlarına göre, Mustafa Karaoğlu'nun sağ elinin cebinde olduğunu söyleyerek, şu açıklamada bulundu:

Sol eli ile de sol tarafından siper ettiğinden dolayı uçan malzemeleri görmemiştir. Bunun üzerine hazırlıksız bir şekilde çarpan parçalar nedeniyle yere düşmüştür. Yine sağ elinin cebinde olması nedeniyle kendini koruyamamıştır. Vefat eden Karaoğlu aslında görebilseydi ya da servis aracı daha yakın bir noktada olabilseydi ya da sağ eli ile kendini koruyabilseydi; bu şekilde bir yaralanmanın söz konusu olmayacağını düşünüyoruz.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

"Özür diyeyeceklerine eşimi suçluyorlar"

Mustafa Karaoğlu'nun eşi Gizem Karaoğlu (24) avukatın savunmasına tepki gösterdi. 5,5 aylık kızının baba sevgisi olmadan büyüdüğünü söyleyen Karaoğlu, şöyle konuştu:

Avukat savunmasında eşimin yolda yürürken elinin cebinde olduğunu söylüyor. Eşim rüzgardan gelen topraklardan korunmak için elini siper etmişti. Eli cebinde değildi, önü açılmasın diye montunu cebine koyuyor. 'Kafasına küçük parçalar düştü' diyor; ama büyük parçalar ağırlıklı olan parçaların düşmesi ile hayatını kaybediyor. Karşı taraf eşimi kusurlu görüyor. Ekspertiz raporu 3 Haziran 2023’te tutuluyor; mahkemede geçiyor. Ama bizim elimizde inşaatın yapıldığı videolar da var. 25 Mayıs 2023'te inşaat yapılmaya başlanmış. 1994 yılında aldıkları fabrikanın 2014 yılında çatısını membran olarak çevirmiş. Membran ne kadar sağlam yapıldı, ne kadar denetim yapıldı, bilmiyoruz.

"Kızım, babası vefat ittiğinde 5,5 aylıktı"

Davamın sonuçlanmasını istiyorum. Çünkü benim 14 aylık bir kızım var; eşim vefat ettiğinde 5,5 aylıktı, baba sevgisini görmedi. Karşı tarafın ihmali olduğunu düşünüyorum. Bu zamana kadar bir özür dilemelerini beklerdim. Özür dilemek yerine eşimi suçlu çıkarıyorlar. 'Kendisini koruyabilirdi, üsten gelen çatı parçalarını görseydi.' Eşimin koruma gibi şansı yok. Kimse çatının uçacağını hiçbir zaman tahmin edemez. Bunu doğal olarak eşim de tahmin edememiş.

"Doğum gününe 2 gün kala hayatını kaybetti"

Gizem Karaoğlu, eşinin doğum gününe 2 gün kala hayatını kaybettiğini belirterek, şöyle konuştu:

Çiçek almayı düşünüyordum. Ama olmadı maalesef, mezarına götürmek zorunda kaldım. Olay sonrası düşen parçaları eşimin tek başına kaldıracağını ve kurtulabileceğini söylüyorlar. Tek kişinin kaldıramadığı fotoğrafta görülüyor. Eşimin yaşadığı olaydan sonra fotoğraflarda orada olduğu görülen ve yardım eden insanları arıyorum. Bu olay hakkında şahitlik yapmalarını istiyorum.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)