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    Ankara’da güvenlik görevlisi tarafından öldürülen kargo şefi toprağa verildi

    Tartıştığı güvenlik görevlisi tarafından kurşun yağmuruna tutulan kargo şefi hayatını kaybetti. 3 çocuk babası kargo şefi toprağa verilirken, cinayetin sebebini şefin ağabeyi anlattı.
    • 16.12.2022 - 15:58
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    Ankara’da güvenlik görevlisi tarafından öldürülen kargo şefi toprağa verildi

    Ankara’nın Polatlı ilçesindeki PTT şubesinde güvenlik görevlisi Hurşit Karadaş (35), dün öğle saatlerinde aynı şubede kargo şefi olan Mehmet Koç (39) ile tartıştı.

    Karadaş, tartışma sırasında silahını çıkarıp, Mehmet Koç'a 7 el ateş etti.

    Vücuduna 4 kurşun isabet eden Koç, hayatını kaybetti.

    Tutuklandı

    Olayın ardından kaçan Karadaş, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

    Hurşit Karadaş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

    Ankara’da güvenlik görevlisi tarafından öldürülen kargo şefi toprağa verildi #1

    3 çocuk babasıydı

    Evli ve 3 çocuk babası Mehmet Koç için Haymana ilçesinde öğle saatlerinde cenaze namazı kılındı.

    Haymana Merkez Camii'ndeki cenazeye Koç'un ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

    Mehmet Koç, kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Gedikli köyünde toprağa verildi.

    Ankara’da güvenlik görevlisi tarafından öldürülen kargo şefi toprağa verildi #2

    ‘İşe neden geciktiğini’ sorunca öldürüldü

    Mehmet Koç'un ağabeyi Mustafa Koç, “Kardeşimi öldüren güvenlik görevlisinin zaten psikolojik ve maddi sıkıntıları varmış. Son günlerde de işe geç kalıyormuş. Olay günü de işe geç gelince kardeşim buna işe neden geç geldiğini soruyor. Bu soruyu sorması üzerine güvenlik görevlisi de sinirlenip silahına davranıyor ve 7 el ateş ediyor. Kurşunlardan 4'ü kardeşime isabet ediyor ve orada hayatını kaybediyor. Çok üzgünüz. En ağır cezayı almasını istiyoruz. Davayı sonuna kadar takip edeceğiz.” dedi.

    Ankara’da güvenlik görevlisi tarafından öldürülen kargo şefi toprağa verildi #3

    Ankara’da güvenlik görevlisi tarafından öldürülen kargo şefi toprağa verildi #4

    Ankara’da güvenlik görevlisi tarafından öldürülen kargo şefi toprağa verildi #5


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