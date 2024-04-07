İHA

Ankara’da, Sincan-Ayaş Karayolu’nda seyir halinde olan otomobil, hatalı şerit değiştirmesinin ardından sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla önce yolun sağında bulunan bariyerlere çarptı.

O anlar kamerada

Sonra araç, refüje çarparak durabildi. Kaza yapan aracın sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza anı bir başka araçta yolculuk yapan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)