Ankara'da husumetli oldukları kişinin marketini bastılar: 1 ölü 2 yaralı 10 kişilik bir grup, husumetli oldukları şahsın marketini basarken, çıkan olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

İHA

Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Yükseltepe Mahallesi Karakeçili Caddesi'nde, market sahibi S.İ., dükkana alışveriş yapmak için gelen iki kadın ile tartıştı.

Kadınların yakınları, market sahibiyle kavgaya tutuştu

Bunun üzerine kadınlar yakınlarına haber verdi. 10 kişilik grup, olaydan bir gün sonra markete 2 araçla geldi. Market sahibi S.İ. ile grup arasında tartışma çıktı.

1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Çıkan tartışma arbedeye dönüştü. Bağrışma seslerini duyan çevre esnafı, olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre olayda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına alırken, soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)