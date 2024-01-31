Ankara'da husumetli oldukları kişinin marketini bastılar: 1 ölü 2 yaralı

İHA
Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Yükseltepe Mahallesi Karakeçili Caddesi'nde, market sahibi S.İ., dükkana alışveriş yapmak için gelen iki kadın ile tartıştı.
Kadınların yakınları, market sahibiyle kavgaya tutuştu
Bunun üzerine kadınlar yakınlarına haber verdi. 10 kişilik grup, olaydan bir gün sonra markete 2 araçla geldi. Market sahibi S.İ. ile grup arasında tartışma çıktı.
1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Çıkan tartışma arbedeye dönüştü. Bağrışma seslerini duyan çevre esnafı, olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre olayda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Polis olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına alırken, soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış