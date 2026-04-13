İngiltere’den Hürmüz Boğazı ablukasına veto

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Amerikan donanmasının Hürmüz Boğazı’nı abluka altına alacağı yönündeki açıklamasının ardından, İngiltere’den dikkat çeken bir karşılık geldi.

"ABLUKANIN PARÇASI OLMAYACAĞIZ"

Sky News kanalının edindiği bilgilere göre, İngiltere hükümeti bu stratejik deniz yolunda uygulanacak herhangi bir ablukanın parçası olmayacak.

İngiliz hükümet sözcüsü, Londra'nın seyrüsefer özgürlüğünü savunduğunu vurgulayarak durumu şu sözlerle özetledi:

"Küresel ekonomiyi ve ülkemizdeki yaşam maliyetlerini desteklemek için acilen ihtiyaç duyulan Hürmüz Boğazı'nın açık tutulmasını ve seyrüsefer özgürlüğünü desteklemeye devam ediyoruz. Hürmüz Boğazı kesinlikle ücrete tabi tutulmamalıdır."

İNGİLTERE ALTNERNATİF BİR ASKERİ ROTA ÇİZDİ

Abluka planına karşı çıkan İngiltere'nin, bölgedeki ticari geçişleri güvence altına almak için alternatif bir diplomatik ve askeri rota çizdiği ortaya çıktı. Hükümet sözcüsü, müttefiklerle yürütülen sıcak teması şu ifadelerle duyurdu:

"Seyrüsefer özgürlüğünü korumak amacıyla geniş çaplı bir koalisyon kurmak için Fransa ve diğer ortaklarımızla acil bir şekilde çalışıyoruz."