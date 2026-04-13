Macaristan’ın yeni lideri Magyar: AB ve NATO’da güçlü bir müttefik olacağız

Macaristan’da Pazar günü gerçekleştirilen seçimlerden galip ayrılan muhalefet partisi Tisza lideri Peter Magyar, başkent Budapeşte’de zafer konuşması yaptı.

"MACARİSTAN'I ÖZGÜRLEŞTİRDİK"

Seçimlerin galibinin Macaristan olduğu mesajıyla başladığı konuşmasında Magyar, "Orban rejimini birlikte devirdik ve Macaristan’ı özgürleştirdik. Vatanımızı geri aldık" şeklinde konuştu.

Tisza’nın Macar demokrasisi adına da tarihi bir başarıya imza attığını ve rekor sayıda oyla seçildiğini ifade eden Magyar, "Tüm işaretler, yeni parlamentoda üçte iki çoğunluğa sahip olacağımızı gösteriyor. Bu, geçişin mümkün olan en etkili, en barışçıl ve en sorunsuz şekilde gerçekleşmesini sağlayacak bir yetkidir. Bize güvenen üç milyon üç yüz bin insana minnettarız" dedi.

16 yıllık iktidarı sona eren Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile mücadelesini Hz. Davud ile Calut arasındaki mücadeleye benzeten genç lider, "İki yıl önce birkaç kişi yola çıktı ve nihayetinde Davud ile Calut arasındaki mücadelede sevgi kazandı. Çünkü sonunda hep zaman sevgi kazanır" dedi.

"RUSLAR EVİNİZE!" SLOGANLARI ATILDI

Kalabalığın "Ruslar evinize" sloganları attığı konuşması sırasında Magyar, "Macaristan, yeniden Avrupa ülkesi olmak istiyor. Hiçbir ülkeye bağlı olmayan bir devlet olmak, başarının değer gördüğü bir ülke olmak istiyor" dedi.

Ülkeyi düzeltmek ve yaraları sarmak için yetki aldıklarını söyleyen genç lider, "Ekonomide, sağlıkta, eğitimde, çocuk korumada, güvenlikte ve ulaşımda ne yapıldığını görüyoruz. Önümüzde devasa bir iş var" dedi.

Zafer konuşmasında Macaristan Başbakanı Orban’a da seslenen Magyar şöyle dedi:

"Bundan sonra geçici hükümet olarak hareket etsin ve yeni hükümetin elini bağlayacak kararlar almasın. Geçişin kısa olmasını umuyoruz. Eğer bu süre içinde ülkeyi ilgilendiren önemli bir karar veya mesele çıkarsa, benimle iletişim kurmaktan çekinmesinler. Macar halkı, sistem değişimine karar verdi. Bu sistemin parçası olanlar, kamu hayatından çekilmeli"

"MACARİSTAN, YENİDEN AB VE NATO’DA GÜÇLÜ BİR MÜTTEFİK OLACAK"

Parlamentoda üçte iki çoğunlukla ülkenin denge ve denetim mekanizmalarını yeniden kuracaklarını söyleyen Magyar şunları söyledi:

"Bir daha kimsenin özgür Macaristan’ı ele geçirmesine izin vermeyeceğiz. Demokrasiyi güvence altına alan kurumların işleyişini ve bağımsızlığını yeniden tesis edeceğiz. Macaristan, yeniden AB ve NATO’da güçlü bir müttefik olacak. Macaristan yeniden güçlü ve kendi çıkarlarını savunan bir müttefik olacak. Çünkü bu ülkenin yeri, bin yıldır Avrupa’dır. Vişegrad Dörtlüsü işbirliğini yeniden güçlendireceğiz. Bu doğrultuda ilk ziyaretim Polonya’ya olacak. İkinci ziyaretim Viyana’ya olacak. Üçüncüsü ise Macar halkına ait olan AB fonlarını geri getirmek için Brüksel’e olacak"

Avrupalı liderlerle çalışacağını ve komşularıyla ilişkilerini yeniden tesis edeceğini söyleyen Magyar, "Artık seleflerimizin hatalarını düzeltmenin zamanı geldi. Tarihi yaraları iyileştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeni hükümetin yargıyı da özgürleştireceğini söyleyen Tisza lideri, "Ülkeyi soyanlar, hesap vermek zorunda kalacak. Macarları, Macarlara karşı tahrik edenler, hesap vermek zorunda kalacak. Ülkeyi satanlar, hesap vermek zorunda kalacak" dedi.