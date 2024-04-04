DHA
Ankara'da yangın paniği yaşandı.
Çankaya ilçesinde bugün saat 13.00 sıralarında inşaat halindeki bir binanın önünde alevler yükseldi.
Binaya da sıçradı
Yalıtım malzemeleri bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
Kısa sürede büyüyen alevler, binaya sıçradı.
Yarım saatte söndürüldü
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile yaklaşık yarım saatte söndürülürken, binada hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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