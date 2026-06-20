Isparta’da tur minibüsü şarampole yuvarlandı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'nın Gelendost ilçesinde dehşete düşüren kaza...

İlçeye bağlı Bağıllı Köyü çıkışında acı bir olay yaşandı.

ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Köye gezi amacıyla gelen ve tur programının ardından dönüşe geçen ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen minibüs, köy çıkışında etkili olan yağış nedeniyle kontrolden çıktı.

Sürücüsün de direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs içindeki yolcularla beraber şarampole yuvarlandı.

EKİPLER OLAY YERİNE GİTTİ

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Bölgeye giden ekipler hızlı bir şekilde kazada yaralananlara ilk yardım müdahalesinde bulundu.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi yaşamını yitirirken, 5’i ağır olmak üzere toplam 16 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

JANDARMA ÖNLEM ALDI

Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.