Ankara'da iş yerlerinde para ve sigara çalan şüpheliler yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda Çankaya ve Altındağ'da 3 farklı işyerlerinden para ve sigara çalan şüphelileri tespit etti.

Olaylarla ilgili olarak 4 şahsın, gittikleri yerlerde gözlerine kestirdikleri büfelere kepenklerini kırarak girip hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri ve yüzlerine tanınmamak için maske taktıkları tespit edildi.

2 GECEDE 3 İŞ YERİNDE HIRSIZLIK

2 gecede 3 farklı işyerinden para ve sigara çalan şüpheliler olayı gerçekleştirdikten sonra ise kıyafet değiştirdiler.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Marketten çaldıkları parayla büfeden alışveriş yapınca yüzleri deşifre olan hepsi 15 yaşında olan T.K., H.E., U.G. ve A.Ş. isimli şüpheliler Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından yakalandı.

Gözaltına alınıp adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli mahkemece tutuklandı.