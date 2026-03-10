Trump’tan İran’a Hürmüz Boğazı uyarısı: Mayınlar derhal kaldırılmalı

Savaşın kaderini Hürmüz Boğazı mı belirleyecek...

ABD Başkanı Trump, ABD basınında yer alan haberlerin ardından yaptığı açıklamada, “İran, Hürmüz Boğazı’na herhangi bir mayın döşediyse bunların derhal kaldırılmasını istiyoruz. Herhangi bir nedenle mayınlar yerleştirilmişse ve derhal kaldırılmazsa, İran'ın askeri açıdan karşılaşacağı sonuçlar daha önce hiç görülmemiş düzeyde olacak” ifadelerini kullandı.

Trump, İran’ın olası mayınları kaldırması halinde bunun “doğru yönde atılmış büyük bir adım” olacağını belirtti.

İDDİALAR ABD BASININDA YER ALDI

ABD basınında yer alan haberlere göre, Amerikan istihbaratı İran’ın Hürmüz Boğazı’na mayın döşemeye yönelik hazırlık yaptığına dair bazı işaretler tespit edildiği iddia edildi.

CNN International’ın haberine göre, istihbarat raporlarına yakın iki kaynak İran’ın dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan boğaza mayın yerleştirmeye başladığını öne sürdü.

Haberde, mayın döşeme faaliyetlerinin henüz sınırlı ölçekte olduğu, son günlerde yalnızca birkaç düzine mayının yerleştirildiği iddia edildi. Ancak kaynaklardan biri, İran’ın küçük tekneleri ile mayın döşeme gemilerinin büyük bölümünü hala elinde tuttuğunu ve gerektiğinde yüzlerce mayın döşeyebilecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

TRUMP "PASİF MAYIN GEMİLERİNİ VURDUK" DEDİ

Peş peşe açıklamalar yapan ABD Başkanı, son birkaç saat içinde 10 adet aktif olmayan mayın döşeme teknesini ve/veya gemisini vurduklarını ve tamamen imha ettiklerini iddia etti.

BOĞAZIN KONTROLÜ DEVRİM MUHAFIZLARINDA

Haberde ayrıca İran’ın geleneksel donanmasının yanı sıra, İslam Devrim Muhafızları’nın da boğaz çevresinde etkili olduğu belirtildi.

İran güçlerinin, mayın döşeme gemileri, patlayıcı yüklü botlar ve kıyıya konuşlandırılmış füze bataryalarından oluşan bir savunma hattı kurabilecek kapasiteye sahip olduğu ifade edildi.

KÜRESEL ENERJİ TİCARETİ İÇİN EN KRİTİK NOKTA

Hürmüz Boğazı, dünya enerji ticareti açısından en kritik geçiş noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Küresel ham petrol ticaretinin yaklaşık beşte biri bu dar su yolundan taşınırken, günlük yaklaşık 20 milyon varil petrolün boğazdan geçtiği belirtiliyor.

Ayrıca Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden yapılan sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatının önemli bölümü de bu güzergah üzerinden gerçekleştiriliyor.