Ankara’da kamyonet ile tır çarpıştı: 2 ölü

Ankara’da kamyonet ile tır çarpıştı: 2 ölü

Kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Ölenlerden birinin Afganistan uyruklu olduğu öğrenildi.

Ankara’nın Haymana ilçesine bağlı Çalış Mahallesi yolu üzerinde Ali Ç., idaresindeki 06 DCC 99 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen 06 SAR 84 plakalı tır ile çarpıştı.

Kazayı gören çevredeki sürücüler, itfaiye, sağlık ve polis ekibine haber verdi.

BİRİ AFGAN, 2 KİŞİ ÖLDÜ

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptıkları ilk kontrolde, Ali Ç. ve yanında bulunan 2 Afgan uyruklu kişiden 1’inin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Tır sürücüsü ile diğer Afgan uyruklu kişinin de yaralandığı belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada yaralananlar Haymana Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazada yaşamını yitirilenleri cansız bedenleri morga kaldırıldı.