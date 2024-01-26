Ankara'da kaputta unuttuğu 30 bin lirası yola saçıldı Ankara'da kardeşinin bozulan aracını tamir etmeye çalışırken kaputta unuttuğu 30 bin lira, otomobille birlikte giderken uçarak yola saçıldı. Sahibi, paraları toplayan kişiye seslendi.

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ensonhaber.com

Ankara'nın Sincan ilçesinde ilginç bir olay yaşandı.

Kardeşinin bozulan aracını tamir etmek isteyen Yunus Emre Alparslan, kendi aracında tuttuğu 30 bin lirayı çalınır endişeyisle yanına aldı. Ancak güvene almak istediği paraların başına hiç ummadığı bir şey geldi.

Kaputa koyduğu para, yola saçıldı, paraları gören biri de toplayıp uzaklaştı

Yanında getirdiği 30 bin lirayı, kardeşinin otomobilinin kaputuna koydu. Tamir bittikten sonra para dolu poşeti kaputun üzerinde unuttu. Kardeşi da aracı çalıştıp uzaklaşınca, paralar bir süre sonra yola saçıldı.

Yola saçılan paraları gören bir kişi, tek tek topladıktan sonra uzaklaştı.

"Elini vicdanına koysun, bulduğu paraları getirsin"

Show Haber'e konuşan Yunus Emre Alparslan, 30 bin lirayı evlilik hazırlığı yapan kardeşi için getirdiğini söyleyerek paraları toplayan kişiye seslendi: