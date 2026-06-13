THY'den milli takım için reklam filmi: Bir milletin hayali, milyonların inancı...

Dünyanın gözü burada...

A Milli Futbol Takımı'nın, ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki macerası başlıyor.

Milliler, D Grubu ilk maçında pazar günü TSİ 07.00'de Kanada'nın Vancouver şehrinde bulunan BC Place Stadyumu'nda Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

TÜRK HAVA YOLLARI'NDAN NEFES KESEN REKLAM

24 yıl sonra Dünya Kupası'na dönen Türkiye milli takımı için yeni milli marşlar hazırlanırken bunlardan bir tanesi de Türk Hava Yolları'ndan geldi.

THY, A Milli Futbol Takımı için hazırladığı duygu yüklü reklam filmiyle milyonlara ulaştı.

BUGÜNÜN YILDIZLARI EFSANELER İLE BULUŞTU

"Bir milletin hayali, milyonların inancı…" sloganıyla yayınlanan film, bugünün yıldızları ile Türk futbolunun hafızalara kazınan efsanelerini aynı rüyanın içinde buluşturdu.

Yapılan paylaşımda "Aynı heyecana, aynı umuda, aynı rüyaya inanıyoruz. Şimdi o rüyanın peşinde, mavi gökyüzünden yeşil sahalara uzanan yeni bir yolculuk başlıyor." notu düşüldü.

"BEN YILLARDIR BU RÜYAYI GÖRÜYORUM"

Film, milli takım kafilesini taşıyan uçakta Arda Güler'in uykuya dalmasıyla başlarken daha sonra takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'ndan gelen "Ben yıllardır bu rüyayı görüyorum." sözleri hikâyeye bambaşka bir anlam kazandırıyor.

Rüya ilerledikçe sahneye Türk futbolunun unutulmaz isimleri çıkıyor.

YAPAY ZEKADAN DESTEK ALINDI

Nihat Kahveci'nin "Ben bıraktım da futbol beni bırakmadı." repliği, Semih Şentürk'ün esprili yaklaşımı ve Ümit Davala'nın hafızalara kazınan görüntüsü izleyenlerde nostalji duygusunu güçlendiriyor.

Türk futbol tarihine damga vurmuş Metin Oktay, Can Bartu, Hakkı Yeten ve Cemil Usta gibi ölümsüz isimler dijital olarak yeniden canlandırılarak ay-yıldızlı milli formayla bugünkü neslin yanında sahaya çıkıyor.

HEDEF AYNI İSİMLER FARKLI

Reklamın ana temasında geçmişin kahramanları ile bugünün yıldızları aynı hedef uğruna tek bir rüyada buluşması öne çıkıyor.

THY'nin "Milli takımımızın hep yanında" vurgusu milyonlarca futbolseverin ortak heyecanını ekrana taşıyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Reklam filmi, kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi görerek viral oldu.

Defalarca kez paylaşılan videoya kullanıcılar tarafından övgü dolu yorumlar yapıldı.