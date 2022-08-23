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    Ankara'da karısından ayrılacağı için bunalıma giren şahıs dehşet saçtı

    Gölbaşı ilçesinde eşi ile boşanma aşamasında olan şahıs kendisini eve kilitledi. Sinir krizi geçiren öfkeli koca, polisler tarafından biber gazı ile etkisiz hale getirildi.
    • 23.08.2022 - 08:58
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 09:19
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    Ankara'da karısından ayrılacağı için bunalıma giren şahıs dehşet saçtı

    Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaşanan mahalleliyi sokağa döktü.

    Bahçelievler Mahallesi 326'ncı sokakta yaşanan olayda, eşi G.K. ile boşanma aşamasında olduğu için psikolojisi bozulam M.K., kendinden geçti.

    Pencereyi kırdı, eşyaları sokağa attı

    Kendisini eve kilitleyen şahıs, bir süre sonra ise pencerelerin camını kırmaya başladı.

    Bununla da yetinmeyen gözü dönmüş şahıs, evin içerisindeki eşyaları sokağa fırlattı.

    Seslerle irkilen mahalle sakinin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, polis ve itfiaye ekipleri gönderildi.

    Ankara'da karısından ayrılacağı için bunalıma giren şahıs dehşet saçtı VİDEO

    Ekipler uzun süre mücadele verdi

    Polis ekipleri öfkeli kocayı ikna etmek için saatlerce uğraştı.

    M.K.’nın eşi ve yakınları olay yerine gelse de öfkeli koca ikna edilemedi.

    Biber gazı ile etkisiz hale getirilip karakola götürldü

    Yaklaşık 6 saat süren ikna çalışmaları sonuç vermeyince polis M.K.’yı biber gazı ile etkisiz hale getirdi. Elleri ters kelepçelenen M.K. polis merkezine götürüldü.

    Ankara da karısından ayrılacağı için bunalıma giren şahıs dehşet saçtı #1

    Ankara da karısından ayrılacağı için bunalıma giren şahıs dehşet saçtı #2


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