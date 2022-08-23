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Ankara'da karısından ayrılacağı için bunalıma giren şahıs dehşet saçtı

Ankara'da karısından ayrılacağı için bunalıma giren şahıs dehşet saçtı

Gölbaşı ilçesinde eşi ile boşanma aşamasında olan şahıs kendisini eve kilitledi. Sinir krizi geçiren öfkeli koca, polisler tarafından biber gazı ile etkisiz hale getirildi.