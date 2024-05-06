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İstanbul'da meyve çalan hırsız market sahibi tarafından tekme tokat dövüldü

İstanbul'da meyve çalan hırsız market sahibi tarafından tekme tokat dövüldü Marketten meyve çalındığını fark eden işletme sahibi hırsızın peşinden koşarak tekme ve yumruklarla döverken o anlar çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.