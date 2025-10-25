Ankara'da kendisine müdahale etmeye çalışan polislere saldırdı: Alkollü olduğu öğrenildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ankara'nın Keçiören ilçesi Kuşcağız Mahallesi Tarhanlar Caddesi'nde dün akşam 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, 47 yaşındaki D.U., kırmızı ışıkta duran sürücülere ve onların aracına zarar vermeye çalıştı.

D.U.'nun alkol etkisinde olduğu ve ruh sağlığının bozuk olduğu öğrenildi.

POLİSLERE SALDIRDI

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, müdahale ettikleri D.U.'nun saldırısına uğradı.

Yaşanan kovalamaca nedeniyle de polislerden biri, dengesini kaybederek yere düştü.

POLİS ARACINA BİNMEMEK İÇİN UZUN SÜRE DİRENDİ

Kısa sürede etkisiz hale getirilen D.U., kendisini dövmek isteyen öfkeli vatandaşlardan da saldırdığı polislerin araya girmesiyle kurtuldu.

Polis aracına binmemek için uzun süre direnen saldırganın, olaydan önce kendisine de fiziki zarar verdiği öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Hastaneye götürülen D.U.'nun, tedavisinin ardından gözaltına alındığı belirtildi.