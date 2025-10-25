Ankara'da kendisine müdahale etmeye çalışan polislere saldırdı: Alkollü olduğu öğrenildi

- Ankara Keçiören'de alkollü ve psikolojik sorunları olan D.U., trafikteki araçlara zarar vermeye çalıştı.
- Polis müdahalesine direnen D.U., cep telefonu kamerasına yansıyan anlarda polislere saldırdı.
- D.U., polisler tarafından etkisiz hale getirildikten sonra hastaneye kaldırıldı ve tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Ankara'nın Keçiören ilçesi Kuşcağız Mahallesi Tarhanlar Caddesi'nde dün akşam 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, 47 yaşındaki D.U., kırmızı ışıkta duran sürücülere ve onların aracına zarar vermeye çalıştı.
D.U.'nun alkol etkisinde olduğu ve ruh sağlığının bozuk olduğu öğrenildi.
POLİSLERE SALDIRDI
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, müdahale ettikleri D.U.'nun saldırısına uğradı.
Yaşanan kovalamaca nedeniyle de polislerden biri, dengesini kaybederek yere düştü.
POLİS ARACINA BİNMEMEK İÇİN UZUN SÜRE DİRENDİ
Kısa sürede etkisiz hale getirilen D.U., kendisini dövmek isteyen öfkeli vatandaşlardan da saldırdığı polislerin araya girmesiyle kurtuldu.
Polis aracına binmemek için uzun süre direnen saldırganın, olaydan önce kendisine de fiziki zarar verdiği öğrenildi.
GÖZALTINA ALINDI
Hastaneye götürülen D.U.'nun, tedavisinin ardından gözaltına alındığı belirtildi.