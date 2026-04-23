Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sadettin Saran’la görüştü

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel günde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki programını sürdürüyor.

Bayram kutlamaları kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) "23 Nisan Resepsiyonu" düzenlendi.

Resepsiyona Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra MHP Lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan gibi siyasi isimlerin yanı sıra spor ve sanat camiasından da isimler katıldı.

Bunlardan biri de Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE SOHBET ETTİ

Resepsiyonda katılımcılarla selamlaşıp sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'la da bir araya geldi.

Erdoğan ve Saran bir müddet sohbet etti.