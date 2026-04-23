Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Özgür Özel'le görüşür müsünüz' sorusuna yanıt verdi

Meclis'te siyasileri bir araya getiren oturum...

Ülke genelinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı ve TBMM'nin 106. açılış yıl dönümü büyük bir çoşkuyla kutlandı.

Bu anlamlı gündem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de hareketli dakikalar yaşandı.

MECLİS'TE ÖZEL RESEPSİYON

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra birçok siyasi lider katıldı.

LİDERLERLE SELAMLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada parti liderleri ile selamlaşarak sohbet etti.

Özellikle MHP Lideri Bahçeli ile sohbetinde ortaya çıkan samimi anlar objektiflere yansırken DEM Parti eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile diyaloğu da gündem oldu.

GAZETECİLERİN SORULARINA YANIT VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca resepsiyon kapsamında gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Sorular arasından en dikkat çekeni ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkındaki oldu.

ÖZGÜR ÖZEL SORUSUNA YANIT: TABİİ GÖRÜŞÜRÜZ

'Özgür Özel ile görüşmeyi düşünüyor musunuz' sorusuna, "Böyle soru sorulur mu?" diye cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

Şu anda ben iktidar partisiyim, ana muhalefet partisi görüşürüz, görüşmeyiz bir defa bizim kitabımızda yok yok. Tabii görüşürüz, niye görüşmeyelim.