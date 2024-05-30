Ankara'da kontrolden çıkan kamyonet, 11 araca çarptı Çankaya ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet seyir halindeki ve park halindeki 11 araca çarparken, kaza maddi hasarla atlatıldı.

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İHA

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda, İ.Ö.'nün kullandığı 06 BA 3607 plakalı kamyonetin sürücüsü, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolsüz bir şekilde 11 araca çarptı

Kontrolsüz bir şekilde ilerlemeye başlayan kamyonet, seyir halindeki ve park halindeki 11 araca çarptı. Yaralanan olmayan kazada kamyonet ve çarptığı araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)