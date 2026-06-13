Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na destek paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye saati ile 14 Haziran sabahı 07.00'de Avustralya ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı'na başarı dileklerini iletti.

Paylaştığı video mesajda milli futbolculara seslenen Erdoğan, 24 yıl aradan sonra yaşanacak Dünya Kupası heyecanının tüm Türkiye'yi sardığını vurguladı.

"86 MİLYON AYNI DUYGUDA BİRLEŞTİ"

Milli takım oyuncularının Türkiye'yi dünyanın en büyük futbol sahnesine taşıdığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarınki Avustralya maçıyla millet olarak heyecanla beklediğimiz Dünya Kupası yolculuğumuz başlıyor. Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a, İstanbul'dan Diyarbakır'a kadar 86 milyonun her bir ferdi bugün aynı duyguda birleşti" ifadelerini kullandı.

Futbolcuların sahaya çıktıklarında yalnızca kendilerini değil, milletin duasını, umudunu, tarihini ve gururunu da temsil edeceklerini söyleyen Erdoğan, Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşların desteklerinin milli takımın yanında olacağını belirtti.

"ŞİMDİ YENİ BİR DESTAN YAZMANIN TAM ZAMANI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk futbolunun geçmiş başarılarına da değinerek, "Bugüne kadar 'Biz bitti demeden bitmez' anlayışıyla mücadeleyi bırakmadığınıza, Türkiye için neleri başardığınıza defalarca şahit olduk. 2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olarak yaşadığımız gururun hatırası hâlâ yüreklerimizde yaşıyor" dedi.

Yeni başarı hikâyelerinin yazılabileceğine inandığını ifade eden Erdoğan, "Şimdi yeni bir destan yazmanın tam zamanı. İnşallah bu destanı hep birlikte yazacağız" sözleriyle milli takıma olan güvenini dile getirdi.

Mesajını, "Allah yar ve yardımcınız olsun, vurduğunuz gol olsun. Bayrak sizde, umut sizde, dua sizde. Yolunuz ve bahtınız açık olsun Bizim Çocuklar" ifadeleriyle tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takım'a başarılar diledi.

MİLLİ MAÇA HAZIR

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadı'nda oynanacak mücadele, Türkiye saati ile 07.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesus Valenzuela yönetecek. Yardımcılıklarını yine Venezuela'dan Jorge Urrego ve Tulio Moreno üstlenecek. Dördüncü hakem ise Peru Futbol Federasyonu'ndan Kevin Ortega olacak.

Grubun diğer karşılaşmasında ev sahibi ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri ile Paraguay karşı karşıya gelecek. Mücadele, Türkiye saati ile 04.00'te başlayacak.

KENAN YILDIZ FORMA GİYEMEYECEK

Ay-yıldızlı ekipte sakatlığı bulunan Kenan Yıldız'ın Avustralya karşısında forma giymesi beklenmiyor. Genç futbolcu, milli takımın son antrenmanının ilk bölümünde takımla çalışırken daha sonra bireysel programa geçti.

Teknik heyetin oyuncuyu riske etmek istemediği öğrenildi.