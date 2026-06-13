Beşiktaş, Basketbol Süper Ligi'nde final serisine Fenerbahçe karşısında zaferle başladı

Fenerbahçe'nin evinde oynanan derbiye etkili başlayan siyah-beyazlı ekip, ilk 1 dakika 50 saniyelik bölümde yakaladığı 9-0'lık seriyle üstünlüğü ele geçirdi.

Hücumda yüksek yüzdeyle oynayan Beşiktaş, ilk periyodu 27-16 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte toparlanan Fenerbahçe, özellikle Tarık Biberovic'in skorer performansıyla farkı eritmeye başladı.

BEŞİKTAŞ DEVRE ARASINA ÖNDE GİRDİ

Sarı-lacivertliler 13. dakikada skoru 28-27'ye getirerek farkı 1 sayıya kadar düşürdü. Ancak Berk Uğurlu ile etkili olan Beşiktaş, rakibinin öne geçmesine izin vermedi ve devre arasına 43-42 üstün girdi.

İKİNCİ YARIYA FENERBAHÇE HIZLI BAŞLADI AMA YETMEDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısına bu kez Fenerbahçe hızlı başladı. Ev sahibi ekip, yakaladığı 9-0'lık seriyle 25. dakikada 51-43'lük skorla 8 sayılık avantaj elde etti. Ancak siyah-beyazlılar kısa sürede toparlanarak yeniden oyuna ortak oldu. Berk Uğurlu'nun serbest atışlardan bulduğu sayılarla 29. dakikada yeniden öne geçen Beşiktaş, son çeyreğe 62-61 üstün girmeyi başardı.

GALİP AYRILAN TARAF SİYAH-BEYAZLILAR OLDU

Büyük çekişmeye sahne olan son periyotta dış atışlarda yüksek isabet oranı yakalayan Beşiktaş, kritik anlarda bulduğu üç sayılık basketlerle fark yarattı ve mücadeleden 88-80 galip ayrıldı.

Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğa ulaşacağı final serisinin ikinci karşılaşması, 15 Haziran Pazartesi günü yine Fenerbahçe'nin evinde oynanacak.

Beşiktaş seride avantajını artırmayı, Fenerbahçe ise eşitliği sağlamayı hedefleyecek.

AZİZ YILDIRIM KIZIYLA BİRLİKTE İZLEDİ

Derbiyi Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da izledi. Olağanüstü seçimli genel kurulda 7 Haziran'da Hakan Safi'ye üstünlük kurarak 8 yıl sonra yeniden başkanlık koltuğuna oturan Yıldırım, karşılaşmayı kızı Yaz Yıldırım, Ömer Onan ve yönetim kurulu üyesi Barış Göktürk ile takip etti.