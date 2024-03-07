Ankara'da köpek saldırısında ağır yaralanan Tunahan'ın durumu iyiye gidiyor Sokak köpeklerinin saldırdığı Tunahan Yılmaz'ın tedavisi 3 aydır hastanede devam ediyor. Bir ameliyat daha olması planlanan küçük çocuk, uzun süre sonra ilk kez hastane bahçesine inerek babasıyla vakit geçirdi.

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AA

Türkiye, uzun süre küçük Tunahan'ı konuştu.

3 ay önce Ankara'nın Keçiören ilçesinde boş arazide köpeklerin saldırısına uğrayan ve Tunahan Yılmaz, ölümden döndü.

Bu süreçte hastanede tedavisi devam Tunahan'dan iyi haber geldi.

İlk kez hastane bahçesine indi

Tunahan, hastanenin bahçesine 3 ay sonra babasıyla birlikte ilk kez çıkarak bir süre gezdi, kafeteryada çay içti.

Zorlu bir ameliyat sürecinden geçen Tunahan, çeşitli oyuncaklarını yerleştirdiği hastane odasında bilgisayarda oyun da oynuyor.

Tüple besleniyor

Baba Halil Yılmaz, sıralı ameliyatlar geçiren Tunahan'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Tunahan'ın tüple beslendiğini belirten Yılmaz, çocuğunun bir ameliyat daha geçirmesinin planlandığını dile getirdi.

"Allah'ın izniyle bugünlere geldi"

Tunahan'ın bilinci açıldıktan sonra ilk olarak annesi ve yakınlarını sorduğunu anlatan Yılmaz, planlanan ameliyatın da başarılı olması durumunda çocuğun taburcu edileceğini belirtti.

Çocuğunun sağlık durumunun iyi gitmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Yılmaz, "Çok mutluyuz. Çocuğum için yüzde 1 umut var demiştim. O yüzde 1 umut Allah'ın takdiri demiştim. Allah'ın izniyle bugünlere geldi. Doktorlarımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

"Ambulans ancak kendi evladı olsaydı o şekilde kullanırdı arabayı"

Yılmaz, Tunahan'ı hastaneye getiren ambulans şoförüne de teşekkür ederek, "Sanatoryumdan buraya gelen ambulans ancak kendi evladı olsaydı o şekilde kullanırdı arabayı. Ona sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Çok hızlı gelmiş, yetiştirmişti. Onlar bizim gizli kahramanlarımız." diye konuştu.

"Arkadaşlarını özlediğini söylüyor"

Tunahan'ın konuşabildiğini, zorlansa bile yürümeye çalıştığını anlatan Yılmaz, çok zor zamanlardan geçtiklerini ifade etti.

Yaşadıklarının ardından geldikleri noktanın kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Allah kimseyi evlat acısıyla sınamasın. Tunahan, boyama yapabiliyor. Balonlu ledi vardı. Çöpe atacaktım. 'Baba atma' dedi. Kendisi yatağının etrafına güzel bir şekilde yapıştırmış. Kendini oyalıyor. Kendisiyle barışık bir insan. Sadece 'Ne zaman gideceğiz' diyor. Arkadaşlarını özlediğini söylüyor. Okuluma, evime ne zaman gideceğim' diye soruyor."

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)