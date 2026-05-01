Ankara'da köpek tartışması kanlı bitti: Baba oğul komşularına demir çubukla saldırdılar

23 Nisan akşamı Ankara’nın Ayaş ilçesine bağlı Oltan Mahallesi’nde, Tansel Gökmen’in köpeği ile komşuları N.K. ve oğlu E.K.’ye ait köpekler arasında kavga çıktı.

Tarafların köpekleri ayırmaya çalıştığı sırada başlayan tartışma, kısa sürede kontrolden çıktı. Baba ve oğul, Gökmen’e demir çubukla saldırdı.

BAŞINA ALDIĞI DARBELER, HAYATİ RİSK OLUŞTURDU

Ağır şekilde darp edilen Gökmen, başına aldığı darbeler sonucu ciddi şekilde yaralandı. Kafatasında kırık oluşan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen 57 yaşındaki adam, Etlik Şehir Hastanesi’nde ameliyata alındı.

Yoğun bakım servisinde tedavisi süren Gökmen’in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan baba N.K. ile oğlu E.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden baba tutuklanarak cezaevine gönderilirken, oğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

"YERDEYKEN DE VURMAYA DEVAM ETTİLER"

Saldırıya ilişkin konuşan yaralının eşi Safiye Gökmen, yaşananları gözyaşları içinde anlattı. Eşinin, köpekleri ayırmak için komşusuna yaklaştığını belirten Gökmen, saldırının aniden gerçekleştiğini söyledi.

Eşinin aldığı darbe sonrası bayıldığını ifade eden Gökmen, yerde hareketsiz haldeyken de darp edilmeye devam edildiğini öne sürdü.

"UZUN SÜREDİR SORUN YAŞIYORDUK"

Safiye Gökmen, komşularıyla daha önce de benzer gerginlikler yaşadıklarını iddia ederek, sürekli rahatsız edildiklerini dile getirdi.

Eşinin durumunun kritik olduğunu belirten Gökmen, saldırganlardan birinin serbest olmasının kendisinde korku yarattığını söyledi ve yetkililerden gerekli adımların atılmasını talep etti.

Yaşanan olay, mahallede de büyük endişeye neden oldu. Vatandaşlar, komşular arasında yaşanan anlaşmazlıkların bu denli şiddet içermesinin kaygı verici olduğunu ifade etti.