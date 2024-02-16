Ankara'da kripto para vurgunu! 50 bin kişiden 100 milyon dolar topladılar Ankara'da kâr payı ortaklığı vaadiyle 50 bin kişiden yaklaşık 100 milyon dolar değerinde kripto para toplayıp ortadan kaybolduğu iddia edilen 5 şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

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DHA

Son dönemde yüksek meblağlı dolandırıcılık vakaları sık yaşanmaya başladı.

Bu kapsamda Ankara'da yeni bir vurgun patlak verdi.

Ankara merkezli faaliyet yürüten bir kripto para şirketi, iddiaya göre, Türkiye genelinde üye yaptığı 50 bin kişiden 'kâr payı ortaklığı' adı altında yaklaşık 100 milyon dolar değerinde kripto para topladı.

Ödemeler gelmeyince işler karıştı

Bir süre şirketten kar payı alan üyeler, daha sonra ödemelerini alamayınca şirket yöneticileriyle irtibata geçti.

Şirketin sahibi Gazi Can Ç. ile eşi Aslı Ç., şikayette bulunacaklarını belirten mağdurlara tehditte bulunarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklarını söyledi.

5 kişi hakkında suç duyurusu

Şirket sahibi çift ile şirket yöneticisi G.A., H.Ç. ve N.A. bir süre sonra mağdurlarla iletişimlerini kesti. Adana'dan Ankara'ya gelen 20 kişilik grup, 5 kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Şikayet dilekçesinde, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Tehdit', 'Güveni kötüye kullanma', 'Dolandırıcılık', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Evrakta sahtecilik', 'Resmi evrakta sahtecilik' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' ile ilgili suçlamalar yer aldı. Mağdurlar, aile bireyleri olan şirket yetkililerinin, saadet zinciri mantığıyla kendilerini dolandırdığını belirtti.

"Devletimiz gerekli müdahaleyi yapacaktır"

Ankara Adliyesi önünde grup adına açıklama yapan avukat İbrahim Paşa Yeşiltaş, "Sayın Başsavcılıkça gerekli araştırmanın yapılacağına ve şüpheliler hakkında gerekli tedbirlerin alınacağına inancımız tam. Şüpheliler 'kâr payı ortaklığı' adı altında mağdurlardan kripto para üzerinden para almıştır. Ancak mağdurlar herhangi bir kazanç sağlamadığı gibi paralarını bu şahıslara kaptırmıştır. Devletimiz gerekli müdahaleyi yapacaktır ve dolandırıcılara gerekli cezayı verecektir." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)