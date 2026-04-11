Özgür Özel, Hüsamettin Cindoruk için taziye mesajı yayımladı

Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti.

Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanlığı ve vekaleten cumhurbaşkanlığı görevlerinde bulunan Hüsamettin Cindoruk, uzun bir süredir hastanede tedavi altındaydı.

Evde oksijen satürasyonunun düşmesi üzerine hastaneye kaldırılan Cindoruk, 92 yaşında hayatını kaybetti.

Cindoruk'un vefatı sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir taziye mesajı yayımladı.

Özel, mesajında şöyle dedi;

"VEFATINI DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM"

"Türk siyasetinin müstesna ismi, TBMM Başkanlığı ve vekâleten Cumhurbaşkanlığı görevlerinde bulunmuş Hüsamettin Cindoruk’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.

"ZAMANI GELİNCE EMANETİ DEVREDEN BİR DEVLET ADAMIYDI"

Bir ömrü hukuka, Meclis’in itibarına ve demokratik siyaset geleneğine adayan Sayın Cindoruk; makamların ağırlığını, emaneti taşımasını ve zamanı gelince devretmesini bilen bir devlet adamıydı.

"DARBE DÖNEMİNDE DEMOKRATİK BİR DURUŞ SERGİLEDİ"

Genç yaşta hukukçu olarak başladığı yolculukta, darbe dönemlerinin gölgesine rağmen demokratik meşruiyetten yana duruş sergilemesi, hayatındaki en kıymetli izlerden biri olarak hatırlanacaktır.

Mekanı cennet olsun."

CHP'NİN AKIL HOCASIYDI

Hüsamettin Cindoruk'u geçtiğimiz yıllarda eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ziyaret etmişti.

CHP'ye akıl hocalığı yapan Cindoruk, o dönem Kılıçdaroğlu ile olan görüşmeye dair, "CHP'ye büyük işler düşüyor." demişti.

ÖZGÜR ÖZEL TELEFONLA ARAMIŞTI

CHP'nin şimdiki Genel Başkanı Özgür Özel de Cindoruk'un sağlık durumunu yakından takip etmiş ve telefonla sık sık arayarak bilgi almıştı.