ABD, dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılmasını kabul etti

Dünyanın gözü bu görüşmelerde...

Orta Doğu’daki savaşı sona erdirmek amacıyla ABD ile İran, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da kritik bir görüşme için bir araya geliyor.

İRAN DONDURULMUŞ VARLIKLARI MÜZAKERE ŞARTI OLARAK SUNDU

İran heyeti başkanı Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Pakistan’daki temaslar öncesinde Lübnan’da ateşkes sağlanması gerektiğini belirtirken, İran’ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasını da ön koşul olarak dile getirdi.

İran basını da bu şartların kabul edilmesi halinde görüşmelerin başlayacağını aktardı.

ABD ŞARTI KABUL ETTİ

İran’ın öne sürdüğü şartlardan biriyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Amerika Birleşik Devletleri, İran’a ait dondurulmuş fonları serbest bırakmayı kabul etti.

İranlı yetkili, "ABD, İran'ın Katar ve diğer yabancı bankalarda tutulan dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasını resmen kabul etti. Tahran yönetimi olarak bu adımı açık bir iyi niyet jesti ve masadaki ciddiyetin bir işareti olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

DEĞERİ 100 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE

İran'ın uluslararası hesaplardaki dondurulmuş varlıklarının değerinin 100 milyar ile 120 milyar arasında olduğu hesaplanıyor.

HEYETLERDE KİMLER VAR?

Bugünkü görüşmelerde ABD tarafını, Başkan Yardımcısı JD Vance liderliğindeki heyet temsil edecek.

Heyette Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner de yer alıyor.

İran tarafına ise Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf liderlik ediyor.

Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan, İran Merkez Bankası Başkanı ve bazı milletvekilleri de görüşmelerde yer alacak.

Tarafların doğrudan mı yoksa dolaylı olarak mı görüşecekleri de henüz netlik kazanmadı.

İSLAMABAD'DA KIRMIZI ALARM VERİLDİ

İsrail'in Lübnan saldırılarını yoğunlaştırmasının ardından İran'ın ateşkese Lübnan'ın da dahil edilmesi ısrarı devam ederken yarın yapılacak görüşmeler öncesi Pakistan'ın başkenti İslamabad'da sessizlik hakim.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 8 Nisan'da sağlanan geçici ateşkesin ardından müzakerelerin yapılması kararlaştırılan İslamabad'da güvenlik önlemleri de arttırıldı.

ABD ve İran barış görüşmeleri öncesinde, ziyaretçi heyetlerin güvenliğini sağlamak için 10 binden fazla polis ve güvenlik personeli görevlendirilerek başkentte "kırmızı alarm" durumu ilan edildi.

Güvenlik önlemlerini dün arttırmaya başlayan Pakistanlı yetkililer, konteynerler ve dikenli teller yerleştirerek Eski Havaalanı Yolu'nu ve Nur Khan Hava Üssü'ne giden tüm yolları kapattı.

ABD VE İSRAL - İRAN SAVAŞI

ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a ülkenin askeri ve nükleer altyapısını hedef alan saldırılarına başlamış ve bu saldırılarda İran'ın dini lideri Ali Hamaney öldürülmüştü.

Tahran yönetimi, İran tarafından en az 3 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırılara küresel petrol ve doğalgazın yaklaşık 5'te birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatarak karşılık vermişti.

İran'ın bu kararı da enerji fiyatlarının fırlamasına ve dünya çapında ticaretin aksamasına neden olmuştu.

ABD ve İran, 8 Nisan'da Pakistan'ın arabuluculuğuyla 2 haftalık bir ateşkes konusunda anlaşmıştı. Ateşkesin 22 Nisan'da sona ermesi bekleniyor.