Elazığlı iş adamının 6 ton altını İsviçre'de mahsur kaldı

Filmlere konu olacak hikaye...

Elazığlı iş adamı Sait Ali Bayrak’ın, babası Hasan Bayrak’tan miras kalan ve İsviçre’deki Credit Suisse Bankası'nda olduğu iddia edilen 6 ton altını geri alabilmek için verdiği mücadele, uluslararası finans dünyasında yankı uyandırmaya devam ediyor.

ANNESİ HASTA YATAĞINDA İTİRAF ETTİ

Yaklaşık 31 yıl önce Türkiye’den çıkarıldığı öne sürülen bu devasa servetin izi, bir anne vasiyetiyle gün yüzüne çıktı.

Her şey 2005 yılında, Sait Ali Bayrak’ın annesinin ağır bir rahatsızlık geçirmesiyle başladı.

Anne Bayrak, hastane odasında oğluna yıllardır sakladığı sırrı açıkladı.

Anne, "Evladım, İsviçre’de bir kasa var, içinde varlıklarımız bulunuyor." dedi.

6 TON ALTINLIK MİRAS

Hasan Bayrak’ın "Oğlum 40 yaşına gelmeden söyleme" tembihiyle saklanan bu sır, beraberinde Almanca yazılmış gizemli belgeleri ve 6 ton altınlık bir mirası getirdi.

"TÜRKİYE'YE GÖTÜRÜRSENİZ BAŞIMIZ BELAYA GİRER"

Zürih’e giderek banka yetkilileriyle masaya oturan Bayrak, "Bu varlıkları Türkiye’ye götüreceğim" dediğinde beklemediği bir tavırla karşılaştı.

İsviçre tarafı, altının ülke dışına çıkmasına sıcak bakmayarak ilginç bir teklifte bulundu.

Banka, "Gelin ailenizle buraya yerleşin, varlığı dışarı çıkarmayacağınıza dair bizi ikna edin, sorunu burada çözelim." teklifi yaptı.

Ancak Bayrak, "Bu bizim hakkımız, ailemin varlığı, memleketime götüreceğim." diyerek bu teklifi reddetti.

BÜYÜKELÇİ ELAZIĞ’DA MİSAFİR OLDU

Türkiye gazetesinin haberine göre, konu zamanla sadece hukuki değil, diplomatik bir krize de dönüştü.

İsviçre Büyükelçisi, konuyu basın yoluyla değil diplomasiyle çözmek adına Elazığ’a gelerek Bayrak Ailesi'nin evinde konakladı.

Osmanlı dönemine ait ziynet eşyaları, beşibiryerdeler ve altın kuşaklarla dolu 6 dev sandığın peşindeki bu süreç, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanlarına kadar intikal etti.

GÜNCEL DEĞERİ 2 MİLYAR DOLAR

Güncel değeri 2 milyar doların üzerinde olduğu tahmin edilen 6 ton altın için bugün 60’tan fazla avukatla süreç takip ediliyor.

İsviçre bankasının "zaman aşımı" ve "kaynak ispatı" gibi bahanelerine karşı Bayrak Ailesi, Türkiye’deki Varlık Barışı yasasını hatırlatarak mücadelesine devam ediyor.

Finans tarihinin en gizemli dosyalarından biri olan bu dava, bir ailenin babadan kalan emanete sahip çıkma kararlılığının sembolü haline gelmiş durumda.