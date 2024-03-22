Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Önder Mahallesi Özgü Caddesi'ndeki mobilya imalathanesinden duman yükselmesi üzerine çevredekiler, itfaiyeye ihbarda bulundu.
Çevre ilçelerden itfaiye takviyesi yapıldı
Kısa sürede büyüyen yangına Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Siteler İstasyonundaki itfaiye ekipleri ilk müdahaleyi yaparken, çevre istasyonlardan da bölgeye takviye tankerler yönlendirildi.
Dumandan etkilenenlere müdahale edildi
Dumandan etkilenenlere olay yerine yönlendirilen ambulanslarda müdahale edildi.
Yangının çevredeki binalara sıçramaması için önlemler alındı.
Yangın kontrol altında
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 6 saatlik çalışması sonucu alevler kontrol altına alındı. Yangın alanındaki soğutma çalışmaları ise devam ediyor.
Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da olay yerinde incelemelerde bulundu.
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