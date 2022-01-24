Ankara'da oğlunun hakkını savunan anneye hapis

Fizik tedavide oğlunun bacağında kırık oluşan anne Medine Aksungur, konuyla ilgili dava açılmamasına fizyoterapisti ifşalayarak tepki gösterdi. Anne, karşı dava üzerine 1,5 yıl hapis cezası aldı.

Ankara'da yaşayan ve doğuştan engelli olması nedeniyle koltuk değnekleri ile yürüyebilen İzzet Aksungur’un, 2018 yılı Aralık ayında Yenimahalle ilçesindeki özel fizyoterapi merkezinde fizik tedavi sırasında sağ dizinde aşırı ağrı oluştu.

Servisle eve gönderilen ve daha sonra ailesi tarafından dizindeki ağrı nedeniyle hastaneye kaldırılan Aksungur'un, diz kapağında kırık tespit edildi. Ameliyat edilen Aksungur’un, bacağına platin takıldı.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Aile, olay sonrası fizik tedaviyi uygulayan fizyoterapist K.Y. ile kurum hakkında şikayette bulundu.

Fizik tedavide bacağı kırılan çocuğun annesine hapis cezası şoku

"BİLİNÇLİ YAPILAN BİR ŞEY DEĞİL"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

İfadesi alınan K.Y., suçlamaları kabul etmeyerek, "İzzet Aksungur’a tarafımca yapılan germe tedavisi sırasında yaralanmasında benim herhangi bir kabahatim, kastım ve kusurum yoktur. Bilinçli yapılmış bir olay değil, tedavi sırasında meydana gelmiştir." dedi. Savcılığın talebi üzerine Aksungur'un ameliyat olduğu hastaneden alınan raporda, bacakta zorlama sonrası kırılma meydana geldiği yönünde görüş bildirildi. Farklı kurumlarda da benzer yönde raporlar alındı. Alınan tüm raporlar Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

ANNESİNDEN SOSYAL MEDYADA İFŞA

Anne Medine Aksungur, olayın üzerinden 7 ay geçmesine rağmen dava açılmamasına tepki göstermek amacıyla, 2019 yılı Haziran ayında K.Y.’nin sosyal medya hesabından aldığı fotoğrafları ile fizyoterapi merkezinin fotoğraflarını kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Fotoğrafların altına, "Oğlum bu kurumda fizik tedavi görürken, fizyoterapist K.Y. tarafından kasıtlı olarak bacağı kırıldı. 7 ay bizi oyaladılar ve kurum müdürü ‘sizin bu merkeze gelmeniz uygun olmaz’ dedi. Kurum, fizyoterapiste sahip çıkarken, oğluma sahip çıkmadı. Bu kişinin hak ettiği cezayı olmasını istiyorum." diye yazdı.

FİZYOTERAPİST DAVA AÇTI, ANNE HAPİS CEZASI ALDI

Fizyoterapist K.Y.'nin şikayeti üzerine anne Aksungur hakkında, 'kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmek veya yaymak' suçundan dava açıldı.

Paylaşımları kendisinin yapmadığını, oğlunun yapmış olabileceğini söyleyen anne Aksungur’a, Ankara 30’ncu Asliye Ceza Mahkemesi'nce 1 yıl 6 ay hapis cezası verilerek, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Aksungur’un avukatı, kararı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne (İstinaf) taşıdı.

"10 YILLIK TEDAVİSİ BOŞA GİTTİ, HALA DAVA AÇILMADI"

Anne Medine Aksungur, fizyoterapist ve kurum hakkında soruşturma tamamlanmadan kendisinin yargılanıp ceza verilmesine tepki gösterdi.

Oğlunun bacağının kırılmasının üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen soruşturmanın hala tamamlanmadığını söyleyen Medine Aksungur, "Sosyal medya hesabımdan bu kişinin fotoğrafı paylaşıldığı için ceza aldım. Çocuğum yürüme engelliydi. Fizik tedavi ile yürüme ihtimali vardı. Ancak tedavi sırasında bacağı kırıldı. 10 yıllık tedavi boşa gitti. Aradan bu kadar zaman geçmesine rağmen neden dava açılmadı? Ben çocuğumun hakkını arıyorum." dedi.

"'ÇAT' DİYE SES GELDİ, AĞLAMAYA BAŞLADIM"

İzzet Aksungur ise asıl fizyoterapistin çocuğu olduğu için o gün seansa başka birinin girdiğini belirterek, "Sırtüstü uzandım. O sırada kafesten tutunarak iki ayağı ile ayağımın üzerine çıktı. İnip, ikinci kez çıktığında sağ dizimden bir ses geldi. Çok acıdığı için, ‘İn artık dayanamıyorum’ dedim. Bana, ‘Korkma korkma kasların açılıyor’ dedi. İnerken ikinci kez ‘Çat’ diye bir ses geldi ve ben ağlamaya başladım. Sonra bir kalıp buz getirip, o bölgeye buz tedavisi uyguladı. Sonra beni servisle eve gönderdiler. Evde bağdaş kurup oturmak isterken ayağım elime geldi. Babam acilen hastaneye götürdü. Çekilen film sonucu bacağımın kırıldığı tespit edildi. İkinci gün ameliyata alındım ve bacağıma platin takıldı." dedi.

İzzet Aksungur'un fizik tedavi sırasında ayağının kırılması ile ilgili fizyoterapist K.Y. ile fizyoterapi merkezi hakkındaki soruşturma sürüyor.