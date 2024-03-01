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Ankara'da öğretmene, 2 öğrenciye cinsel istismardan 30 yıl hapis talebi

Ankara'da öğretmene, 2 öğrenciye cinsel istismardan 30 yıl hapis talebi Öğretmen Ş.D. hakkında, görev yaptığı okulda farklı tarihte öğrencileri E.S.K. ve M.Y.T.'ye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.