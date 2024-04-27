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Malatya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını görüntüleyen Mustafa H., elindeki balonu drona çarpan 3'üncü sınıf öğrencisi Talha Ş.'ye tekme attı.

Talha Ş.'nin ailesi şikayetçi olurken, Mustafa H., savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Yaşananlar sonrası asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde Malatya'da Koordinatör Bakan olarak görev yapan "Fahri Malatyalı" Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Pütürge'deki olaya kayıtsız kalmadı.

Bakan Ersoy küçük çocuğa mektup yazdı

Bakan Ersoy, ilkokul öğrencisine destek olduğunu belirten bir mektup kaleme alarak yanında olduğunu belirtti.

Mehmet Nuri Ersoy küçük çocuğa desteğinin yanı sıra bisiklet ve tablet hediye etti.

Bakan Ersoy ayrıca öğrenciye önümüzdeki yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda temsilen "İl Kültür ve Turizm Müdürü" koltuğuna oturacağının da müjdesini verdi.

Hediyeler yolladı: Kullanırken beni hatırlaman dileğiyle senin gözlerinden öpüyorum

Ersoy, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

Sevgili Evladım,



Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara en güzel armağanı olan 23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yaşadığın ve hepimizin tepkisini çeken seviyesiz saldırı için çok üzgün olduğumu belirtmek isterim.Benim samimi olarak en büyük temennim kendini bilmez bir kişinin sana yönelik tavrı neticesinde, senin insanlara karşı olumsuz duygular beslememendir. Hayatta iyi insanlar kadar saygıyı ve sevgiyi özümseyemeyen insanlar da var ne yazık ki.



Bu olumsuz an sonrasında Pütürge Emniyet Müdürlüğümüz olaya müdahil oldu. Sen ve ailen bu olayın İçişleri Bakanlığımızla birlikte takipçisi olacağımıza emin olabilirsiniz. Ben de Mehmet Nuri amcan olarak sana küçük bir armağan göndermek istedim. Kullanırken beni hatırlaman dileğiyle senin gözlerinden öpüyorum.



Sevgili evladım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyorum, sana ve arkadaşlarına derslerinde başarılar diliyorum." diye belirtti.