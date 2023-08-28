Ankara'da otomobil duvara çarptı: 5 yaralı Ankara'da önce orta refüjdeki reklam panosu ile trafik levhasına, daha sonra da yolun karşısındaki duvara çarparak durabilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

İHA

Ankara'nın Çankaya ilçesi Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi'nde seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüjdeki reklam panosu ile trafik levhasına, daha sonra da yolun karşısındaki duvara çarparak durdu.

Otomobil içerisin de bulunan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 5 kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Vatandaşlarını ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.