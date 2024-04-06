DHA
Ankara'nın Etimesgut ilçesi Bağlıca Bulvarı'nda kontrolden çıkıp aynı istikametteki A.K.'nin kullandığı motosiklete vuran ve ardından yol kenarında bulunan demir bariyerlere çarpan otomobil takla attı.
Otomobilin çarptığı motosiklet yolda sürüklenerek başka bir otomobile vurarak durabildi.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Motosiklet sürücüsünün durumu ağır
Kazada otomobil sürücüleri İ.T., G.E. ve motosiklet sürücüsü A.K. yaralandı.
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Motosiklet sürücüsü A.K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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