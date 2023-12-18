Ankara'da otomobille kamyon çarpıştı: 1 ölü Başkent'te otoyolda bir kamyonla Tofaş marka otomobilin karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybederken 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Tofaş marka otomobillerin trafik kazalarında yol açtığı hasarlar bitmek bilmiyor.

Öyle ki pek de dayanıklı olmayan bu otomobiller herhangi olumsuz bir durumda riskli hale geliyor.

Son olarak Ankara'da Kuzey Ankara Çevreyolu üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, 06 DC 663 plakalı kamyon ile 06 YVA 05 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle Tofaş dağıldı

Çarpışmanın etkisi ile otomobil yolda savrularak bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.

Otomobil sürücüsü Mehmet Gökçe itfaiyenin yardımı ile araçta sıkıştığı yerden çıkarılırken anne Pakize Gökçe olay yerinde hayatını kaybetti.

Anne hayatını kaybetti

Araçta bulunan diğer 2’si çocuk 4 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazanın ardından araçların çekicilere yüklenerek kaldırılmasının ardından polis, uzun kuyruklar oluşan otoyolu trafiğe tekrar açtı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)