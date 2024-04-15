Ankara'da park halindeki kamyona çarpan otomobil hurdaya döndü Gölbaşı ilçesinde park halindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Sedat Çakmak, hayatını kaybetti.

DHA

Ankara-Konya kara yolu Gölbaşı ilçesi girişinde Sedat Çakmak yönetimindeki otomobil, park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı.

Ön kısmı kamyonun altına giren otomobil hurdaya dönerken, ihbarla olay yerine ekipler sevk edildi.

Olayda Çakmak hayatını kaybederken, kamyon şoförü B.T. gözaltına alındı.

"Frensiz bir şekilde çarpmış"

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, olay yerine yakın bir iş yerinde çalışan Sefer Kocabay, "Camdan dışarı baktığımda araba, kamyona çarpmıştı. Duman çıktı, hemen gittik. Baktık, şoför ölmüştü sanırım.

Hareketsiz bir şekilde yatıyordu. Gördüğüm kadarıyla fren izi yoktu. Frensiz bir şekilde çarpmış. Arabanın hız ibresi de 110'da takılı kalmış. " dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)