Ankara'da polis aracından atlayan kadın yaşamını yitirdi Ankara'da polis aracından atlayan kadın, arkadan gelen başka bir aracın çarpması nedeniyle öldü.

AA & Ensonhaber

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada saat 16.00 sıralarında bir çiftin çocuklarıyla birlikte aile şiddeti nedeniyle müracaatta bulunmak üzere müdürlüğün ana giriş kapısına geldiği ifade edildi.

Çiftin ifadelerinin alınması için polis merkezine götürülmek üzere iki ayrı ekip aracına bindirildiği aktardı.

Polis aracından atladı

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi: