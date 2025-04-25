Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Saldırgan sokak köpekleri gün geçmiyor ki bir canı yakmasın.

Bu kez de Ankara’nın Mamak ilçesinde, başıboş köpeklerden kaçarken yüksekten atlayan bir çocuk yaralandı.

Olayda yaralanan çocuk, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Görüntülerde, panik içinde kaçmaya çalışan çocuğun düştüğü görülüyor.

YOLDA YÜRÜYEN ÇOCUĞU KOVALADILAR

Mamak Mutlu Mahallesi’nde yolda yürüyen bir çocuğu başıboş sokak köpekleri kovalamaya başladı.

Köpeklerden kurtulmak için yüksekten atlayan çocuk ise yaralandı.

Yaralı çocuk, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

KAVAL KEMİĞİ KIRILDI

İlk müdahalenin ardından hastaneye gönderilen çocuğun, kaval kemiğinin kırıldığı öğrenildi.