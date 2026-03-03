Altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü

İsrail, ABD'nin desteğinde İran'a saldırdığında "güvenli liman" altın fiyatları hızlı yükselmişti. Haftanın ilk gününde de altın fiyatları zamlanmaya devam etmişti.

Altın bu sabaha yatay seyirle başladı ve gün içinde sınırlı düşüşler yaşadı.

Gümüş yüzde 11'lik kazancını geri verdi.

DOLAR GÜÇLENDİ

Değerli metallerdeki bu düşüş, doların son bir ay içinde en yüksek seviyeye çıkmasından kaynaklandı.

Dolardaki değerlenme, jeopolitik risklere rağmen değerli metallerdeki alımı sınırlamış görünüyor.

Uzmanlara göre, güçlü dolar, kısa vadede her zaman değerli metal fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Bu ivme ile ons altın 5 bin 377 dolardan, 5 bin 190 dolara düştü.

Gram altın, sabahın ilk saatlerinde 7 bin 604 lirayken, şu anda 7 bin 334 liraya kadar geriledi.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 7 bin 334 lira (Cuma günü kapanışta 7 bin 435 liraydı)

Çeyrek altın: 12 bin 444 lira (Cuma günü kapanışta12 bin 608 liraydı)

Cumhuriyet altını: 50 bin 721 lira (Cuma günü kapanışta 51 bin 368 liraydı)

Tam altın: 49 bin 818 lira (Cuma günü kapanışta 50 bin 142 liraydı)

Yarım altın: 24 bin 909 lira (Cuma günü kapanışta 25 bin 216 liraydı)

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 43,9875 lira

Euro: 51,1027 lira

Sterlin: 58,6176 lira