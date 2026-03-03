Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatmanur Öğretmen hakkında konuştu: Kabul edilemez

İstanbul'da bir öğretmen katledildi...

İstanbul Çekmeköy'de görev yapan 44 yaşındaki Fatmanur Çelik, öğrencisi tarafından bıçaklandı.

Hastaneye kaldırılan ancak kurtarılamayan öğretmen, bugün gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DA FATMANUR ÖĞRETMEN İÇİN AÇIKLAMA GELDİ

Ankara'da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatmanur Öğretmen hakkında da konuştu.

Yapılanın kabul edilemez olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle dedi;

"GANİ GANİ RAHMET DİLİYORUM"

"Sözlerimin hemen başında dün İstanbul Çekmeköy'de bir lisede uğradığı menfur saldırıda vefat eden Fatmanur Çelik Öğretmenimize Rabbimden gani gani rahmet diliyorum.

Merhum öğretmenimizin ailesine ve yakınlarına sabır, büyük bir fedakârlıkla ülkemize hizmet eden eğitim camiamıza başsağlığı temenni ediyorum.

"KABUL EDİLEMEZ BİR DAVRANIŞ"

Elleri öpülesi öğretmenlerimize yönelik şiddetin hiçbir gerekçesi, hiçbir mazereti olamaz.

Bırakın şiddeti, Hazreti Ali Efendimizin 'Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum' buyurduğu öğretmene, hocaya yönelik saygısızlık etmek bile inancımızda ve kültürümüzde kabul edilmez bir davranıştır.

"GEREKEN YAPILACAK"

Başsavcılığımız adli, Bakanlığımız idari soruşturmayı başlatmıştır. Milletçe hepimizi hüzne boğan bu olayın üzerine kararlılıkla gidilecek, failin hak ettiği cezayı alması için gereken mutlaka yapılacaktır.

Aynı saldırıda yaralanan öğretmenimize ve öğrencimize de yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum. Rabbim Fatmanur Öğretmenimizin mekanını inşallah cennet eylesin."