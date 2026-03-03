İngilizler duyurdu: Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'dan kaçtı

Cumartesi günü ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak İran’ın Riyad’daki hedefleri vurması, Körfez bölgesinde gerilimin tavan yapmasına neden oldu.

Son olarak ise ABD Büyükelçiliği’ne düzenlenen İnsansız Hava Aracı (İHA) saldırıları, dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'yu harekete geçirdi.

İRAN, SUUDİ ARABİSTAN'I VURUNCA ÜLKEDEN KAÇTI

İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre; Al-Nassr forması giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, bu gelişmenin ardından özel jetiyle dün gece Riyad'dan Madrid'e hareket etti.

Flightradar24 verilerine göre Ronaldo'nun Bombardier Global Express tipi uçağı, dün gece Riyad'dan havalandı.

UÇAK TAKİP VERİLERİ ORTAYA ÇIKTI

Uçağın Mısır ve Akdeniz üzerinden geçerek bugün İspanya'ya ulaştığı bildirildi.

41 yaşındaki yıldız, maçlar ertelenmeseydi çarşamba günü AFC Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Al-Wasl ile Dubai'de yapılacak maça çıkacaktı.

KENDİSİNİ SUUDİ ARABİSTAN'A AİT HİSSEDİYORDU

Aylarca önce çıkan kulübün Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) tarafından yönetilme şeklinden memnun olmadığı ve takımdan ayrılmak istediği yönündeki iddialara yanıt veren 41 yaşındaki futbolcu, "Defalarca söylediğim gibi ben Suudi Arabistan'a aitim. Çok mutluyum." demişti.