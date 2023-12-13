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Ankara'da talihsiz kaza! Kendisini vurdu

Ankara'da talihsiz kaza! Kendisini vurdu Yeni aldığı tüfeğini temizleyen ve yanlışlıkla kendisini vuran Kudret Akyar, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.