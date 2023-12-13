DHA

Ankara'nın Polatlı ilçesinde talihsiz bir olay meydana geldi...

Yenimahalle Alper Sokak'taki Zahide Apartmanı'nda yaşayan Kudret Akyar, kendisine yeni bir silah aldı.

Aldığı silahı temizlemek isteyen Akyar, yanlışlıkla da kendisini vurdu.

Hayatını kaybetti

Saçmaların isabet ettiği Akyar, yaralandı. İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akyar, kurtarılamadı.

Merak canından etti

Kudret Akyar'ın cenazesi, Polatlı'nın Aşağı Ömerler köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kudret Akyar'ın avcılığa meraklı olduğu, tüfeği de bu amaçla satın aldığı belirtildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)