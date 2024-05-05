Sivas'ta Hazine arazilerinin tamamının kullanıma sunulması isteniyor Hazine arazileri, zaman zaman belirli yerlerde tarımın ve çiftçilerin hizmetine açılıyor. Sivaslı çiftçiler ise şehirdeki tüm Hazine arazilerinin tarımın hizmetine sunulması konusunda talepte bulundu.

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AA

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ekilmeyecek boş araziler kalmasın." sözünü hatırlatarak, Hazine arazilerinin çiftçilerin kullanımına açılarak ekonomiye katkı sunması gerektiğini belirtti.

Sivas Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Çetindağ, sık sık gündeme gelen hazine arazileri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Ekileyecek boş arazi kalmadı"

Yüzölçümü bakımından Türkiye’nin en büyük ikinci ili olan Sivas’ta tarıma elverişli hazine arazilerinin tamamının kullanıma açılması gerektiğini ifade eden Çetindağ, şöyle konuştu:

Geçmiş yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımızın bir açıklaması vardı. Ekilmeyecek boş araziler kalmasın diye. Bizim çiftçilerimiz ekti ama devletimizin bir de Hazine arazileri var. Bu Hazine arazilerinin çok az bir miktarı çiftçilerimiz tarafından kullanılabiliyor.

"Daha fazla hazine arazisi kullanılsın"

Daha fazla kullanılabilmesi için hem bürokrasinin az olması gerekiyor hem bunun altyapısının hazırlanması lazım. Hazine arazilerinin boş durup da birilerinin farkında olmadan buraları mülk edinmelerini ekonomiye katkıda bulunmamalarının kesinlikle karşısında bulunmamız lazım.

Hazine arazilerinin ekonomiye kazandırılmaları için

Çetindağ, Hazine arazilerinin bir an önce ekonomiye kazandırılması için her türlü desteğin artırılarak ve bürokrasinin azaltılarak çiftçinin kullanımına sunulması gerektiğini söyledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)