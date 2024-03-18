Ankara'da yol ortasında tekme tokat kavga Sincan ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti.

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İHA

Ankara'da sokak ortasında kavga çıktı.

Sincan ilçesi Yenikent Mustafa Kemal Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup birbirine girdi.

Polis müdahale etti

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya polis müdahale etti.

Polisin müdahalesiyle kavga sona erdi.

Kavgaya karışanlar polisin gelmesiyle ara sokaklara kaçtı.

O anlarda çevredeki apartmanlardan birinde kameralar kayıttaydı. Kavga anları saniye saniye kameraya yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)